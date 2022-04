Stand: 08.04.2022 14:00 Uhr Düsse Week: Schoolmesters ut’e Ukraine

Se sünd flücht, üm vun den Krieg in’e Ukraine wegtokamen un nu geevt se Ünnerricht an Hamborgs Scholen. Schoolsenater Ties Rabe hett Maandag düsse Week de eersten Schoolmesters ut’e Ukraine in Hamborg begrött. An dat Louise Weiss Gymnasium in Hamm hett he en Lehrerin ut’e Ukraine besöcht, de mit ehr Kinner dor ut Lwiw flücht is. An Hamborgs Scholen sünd bet nu minnstens 1.000 junge Kriegsflüchtlingen ut’e Ukraine opnahmen worrn.

