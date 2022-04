Stand: 08.04.2022 14:00 Uhr Düsse Week: Havengeboortsdag nu doch dit Johr

Twee Johr lang hett he wegen Corona Paus hatt un dit Johr finnt he nu doch statt: de Hamborger Havengeboortsdag. De ne’e Termin is vun’n 16. bet to’n 18. September. Dat hett de Weertschopsbehöörd Dingsdag düsse Week seggt. Den Termin Anfang Mai, den se vörher harrn, hebbt se wegen de Pandemie-Laag afseggt hatt.

