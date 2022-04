Stand: 08.04.2022 14:00 Uhr Düsse Week: Eerste klimaneetral Stadtdeel

In’n Bezirk Bardörp warrt de eerste Stadtdeel vun Hamborg boot, de klimaneetral is. In Oberbillwarder schüllt 7.000 Wahnungen henkamen un de schüllt denn to 60 Perzent mit Restwarms vun dat Afwater bött warrn. Dat is Middeweken düsse Week mit en Verdrag fastleggt worrn.

