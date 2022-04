Stand: 08.04.2022 14:00 Uhr Düsse Week: Füer maakt Lagerhallen tonicht

Middeweken düsse Week hett avends en Füer mehre Lagerhallen in Bahrenfeld tonicht maakt. Mehr as 140 Füerwehrlüüd sünd dor bi den Insatz bi to Gang ween, to Schaden kamen is nüms.

