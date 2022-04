Stand: 08.04.2022 14:00 Uhr Düsse Week: Osterfüer an’n Elvstrand nu doch

De veer Osterfüer an Elvstrand, de al ümmer begäng ween sünd, de köönt nu doch stattfinnen. Nadem dat lang hen un her gahn is, sünd de Bedeligten Dunnersdag düsse Week mit den Bezirk Altona övereens kamen. De Osterfüer mööt ’n beten wat lütter ween as sünst un jedet Füer hett nu een Person, de verantwoortlich is dorför. Un de Stadt betahlt denn so as ümmer achteran dat Reinmaken un Oprümen.

