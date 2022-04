Stand: 08.04.2022 14:00 Uhr Düsse Week: 9-Euro-HVV-Fohrkort kummt

De Fohrkort för negen Euro bi’n HVV kummt nu so as dat utsüht in’n Junimaand. Dormit schall de Börgerslüüd, wat dat Geld angeiht, ünner de Arms grepen warrn. Wegen den Krieg in’e Ukraine is vör allen Dingen Benzin dürer worrn. De 9-Euro-Fohrkort schall denn överall gellen för den ganzen HVV, is ahn Bild un gellt denn dree Maand lang ok an Steed vun all de Abo-Tickets. Dat heet: Ok bi dat Abo, dat een al hett, dor warrt de Pries denn op negen Euro daalsett.

