Stand: 08.04.2022 09:30 Uhr Flüchtlingen ut’e Ukraine kriegt Stütt

Se schüllt de glieke Stütt kriegen as Lüüd mit Hartz IV: Lüüd, de wegen den Krieg ut’e Ukraine flücht sünd. Dorop hebbt sik nu Bund un Länner op enigt. De Grundsekerung schall dat af Junimaand geven un betahlen deit dat de Bund. Dormit staht sik denn de Lüüd, de ut’e Ukraine flücht sünd, beter as Kriegsflüchtlingen ut anner Länner. För dat, wat de Bunnslänner in düsse Saak nu al utgeven hebbt, dor schüllt se denn düt Johr noch alltohoop twee Milliarden Euro för kriegen.

// Stand: 08.04.2022, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 08.04.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch