Stand: 08.04.2022 09:30 Uhr Keen Import mehr vun Köhl, Holt un Wodka

In’e Ukraine gifft dat, so as dat utsüht, woll Henwiesen op noch mehr gräsig Saken, wo Minschen maltreteert un ümbröcht worrn sünd. So as Präsident Wolodymyr Selenskyj dat seggt, is de Laag in de lütte Stadt Borodjanka veel leger as in Butscha. Dor harrn se hunnerte Zivilisten doot funnen. Mit ne’e Sankschonen wüllt de Staaten vun’e EU noch mehr Druck op Russland maken. Se hebbt sik nu op enigt: keen Köhl, Holt un Wodka mehr to importeren. Un Scheep ut Russland schüllt nu ok nich mehr in’e EU fastmaken dröven.

// Stand: 08.04.2022, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 08.04.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch