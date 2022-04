Stand: 08.04.2022 09:30 Uhr 9-Euro-HVV-Fohrkort kummt

Dormit schall de Börgerslüüd ’n beten wat mit ünner de Arms grepen warrn: Mit de 9-Euro-Fohrkort för Bus un Bahn. Wegen den Krieg in’e Ukraine is ja vör allen Dingen dat Benzin dürer worrn. Dat 9-Euro-Ticket schall in Hamborg denn överall bi’n ganzen HVV gellen un kummt nu denn woll af den Junimaand. De ne’en Monatskorten sünd denn ahn Bild un de gellt denn dree Maand lang un dat ok an de Steed vun all de Abo-Tickets.

