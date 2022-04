Stand: 08.04.2022 09:30 Uhr Levensmiddelspennen warrt bruukt

De Hamborger Tafel bruukt Levensmiddelspennen. So as de Tafel dat seggt, sünd dat vör allen Dingen Konserven un Levensmiddel, de lang holen doot, de nu bannig nödig sünd, wat ok mit an den Krieg in’e Ukraine liggen deit. De Lüüd kööpt un hamstert, wodör denn de Levensmiddel-Regalen in’e Ladens deelwies leddig sünd, ok bi Konserven. Un dordör warrt dat bi de Levensmiddel denn noch mal mehr wat knapp. Un bavento gaht wegen de Priesen, de na baven gahn doot, ok mehr Lüüd na de Tafel hen.

// Stand: 08.04.2022, Kl. 9:30

