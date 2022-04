Stand: 08.04.2022 09:30 Uhr Corona-Tahlen gaht na ünnen

Wat bi dat Corona-Virus dat Ansteken mit de Omikron-Form angahn deit, dor liggt de gröttste Deel woll achter uns. Dat hett nu dat Robert-Koch-Institut seggt. So as dat ut den RKI-Bericht för de ganze Week ruttolesen is, gaht de Tahlen in meist all de Bunnslänner trüch un dat in all de Gruppen egal wat för en Öller de Lüüd sünd. De Inzidenz in ganz Düütschland is in’e Twüschtentiet op ünner 1.200 fullen.

// Stand: 08.04.2022, Kl. 9:30

