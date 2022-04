Stand: 08.04.2022 09:30 Uhr Handball: HSV Hamborg hett wunnen

In de Handball-Bunnsliga hett de HSV Hamborg to’n teihnten Mal in’e Saison wunnen. Dat Speel bi de Rhein-Neckar-Löwen güng för jüm mit 34 to 28 to Enn.

// Stand: 08.04.2022, Kl. 9:30

