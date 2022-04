Stand: 08.04.2022 09:30 Uhr Dat Wedder för uns in Hamborg

Vundaag is dat villicht tietwiets noch mal so as güstern. Daat warrt aver nich mehr ganz so leeg, denn allthoop speelt vundaag - anners as güstern - ok de Sünn en Rull bi’t Wedder mit un dat blifft denn ok mal ne länger Tiet dröög. De Temperaturen gaht vundaag rop op bet to teihn Graad. Opstunns sünd dat fief Graad in Fuhlsbüddel. Un morgen kann denn bi dat Wedder ok wedder vun allens wat mit dorbi ween un dat Ganze denn bi üm un bi acht Graad.

// Stand: 08.04.2022, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 08.04.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch