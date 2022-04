Stand: 07.04.2022 09:30 Uhr Kümmt de Imp-Plicht?

Kümmt in Düütschland nu de Plicht to’t Impen gegen Corona oder nich? Doröver stimmt vundaag de Bunnsdag af. Dat gifft veer Vörslääg. De een seggt ut, dat se dat later entscheedt, twee anner sünd gegen en Plicht to’t Impen. Un denn gifft dat noch de Idee, dat sik blots Minschen, de över 60 Johr oolt sünd impen laten mööt. Wenn’t vör keen Vörslag en eenfache Mehrheit gifft, denn is de Saak mit de Imp-Plicht eerstmal vun’n Disch. // Stand 07.04.2022, Kl. 9:30

