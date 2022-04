Stand: 07.04.2022 09:30 Uhr Ne’e Richtlinien för den Haven

Ne’e Richt-Linien för de Haven-Politik in Hamborg. De hett Hamborgs Eerste Börgermester Peter Tschentscher in’n Överseeclub vörstellt. Dorbi hebbt se sik sünnerlich een Saak vörnahmen: Hamborg sall en groten Universaalhaven kriegen. Dormit sall Düütschland unafhängig vun anner Länner warrn un Togang to’n Weltmarkt kriegen. Un denn sall de Haven modern warrn un twoors so, dat dat Ganze op lange Sicht beter för de Ümwelt is. De Senaat will noch in düt Johr den ne’en Plaan dorto vörleggen, woans dat mit den Haven wiedergahn sall. //Stand 07.04.2022, Kl. 9:30

