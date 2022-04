Stand: 07.04.2022 09:30 Uhr Ukraine över Russland

De Ukraine hett swore Vörholen gegen Russland. Wat Präsident Wolodymyr Selenskyi seggt, gifft dat masse Lüüd de misst warrt un de se entweder na Russland hen versleppt oder dootmaakt hebbt. Wat Selenskyi seggt, will Russland Kriegsbreken verbargen. Russland will vun all de Vörholen nix vunaf weten.// Stand 07.04.2022, Kl. 9:30

