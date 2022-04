Stand: 07.04.2022 09:30 Uhr Füer in Bahrenfeld

De Füerwehr muss güstern Avend na’n groten Brand in Bahrenfeld hen. In de Straat „An’n Diebsteich“ stunnen dree Lagerhallen in Flammen. Wat de Füerwehr seggt, hebbt se dor vör all Farven un Lacke lagert. Poor Lüüd, der dor in de Nöögde wahnt, mussen ut jemehr Wahnungen rut. Üm un bi 130 Lüüd kunnen den Brand ünner Kuntrull bringen. De Insatz duert jümmer noch an. //Stand 07.04.2022, Kl. 9:30

