Stand: 06.04.2022 09:30 Uhr Rull trüchwarts bi de Corona-Isolatschoon

En freewillige Corona-Isolatschoon af 1. Mai? De warrt dat nu doch nich geven. Dat hett Bunnssundheitsminister Karl Lauterbach in de ZDF-Sennen Markus Lanz künnig maakt. As Grund för siene Rull trüchwarts snackt he vun dat gräsig slechte Teken, wat vun düsse ne’e Regel utgahn wörr. De Tahl, wat de Corona-Neeinfekschonen angahn deit, de is ok vundaag wieder na ünnen gahn. De Sundheitsämters hebbt dat Robert-Koch-Institut 215.000 ne’e Fäll mellt de Inzidenz is op 1.322 trüchgahn.

// Stand: 06.04.2022, Kl. 9:30

