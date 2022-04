Stand: 06.04.2022 09:30 Uhr Ukraine verlangt Russland uttosluten

Russland schull ut den UN-Sekerheitsraat utslaten warrn. Dat hett tominnst de Präsident vun’e Ukraine Wolodymyr Selenskyj verlangt. He hett dor bi de Sitten per Video an deelnahmen hatt. Russland hett as fastet Liddmaat in den Sekerheitsraat mit dat letzte Woort un kann bi Saken en Veto inleggen. Achtergrund bi düsse Saak nu is dat Massaker in Butscha, wo de Ukraine Suldoten ut Russland de Schuld an geven deit. In’e Twüschentiet hett Russland künnig maakt, dat se de Havenstadt Mariupol in’e Ukraine noch mal wedder nee angriepen wullen.

// Stand: 06.04.2022, Kl. 9:30

