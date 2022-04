Stand: 06.04.2022 09:30 Uhr Na de Metzattack in Bahrenfeld

Na en Attack mit en Metz in Bahrenfeld geiht nu de Hamborger Moordkommischoon un de Staatsanwaltschop de ganze Saak op’n Grund. Dat geiht dor, so as se dat seggt, üm versöchte Tötung. In de Straat Luthergrund harr güstern en Keerl sien Fro mit en Metz angrepen. De Dochter, de ok dor ween is, de is bi de Saak licht bi to Schaden kamen. Den Keerl hebbt se fastnahmen. Bi em schall sik dat, so as dat NDR 90,3 wies worrn is, üm den Vadder vun de siet dreeuntwintig Johr lang verswunnen Hilal hanneln.

// Stand: 06.04.2022, Kl. 9:30

