Stand: 06.04.2022 09:30 Uhr HSV winnt düütlich

Nu opletzt hett de HSV denn doch mal wedder wunnen, nadem dat fief mal in’e Reeg nich klappt hett. In’t Volksparkstadion geev dat güstern Avend en veer to null, wat düütlich ween is, gegen Erzgebirge Aue. Dormit hett sik de HSV in’e Tabell nu vun Platz söven op Platz söss verbetert. Man bi de Tokiekers in’t Stadion geev dat en Minusrekord. Dor sünd güstern man blots knapp 22.000 Fans mit dorbi ween. So wenig as noch nie in en Speel, wo dat keen Schranken geev, wat de Tahl vun’e Tokiekers angahn deit.

// Stand: 06.04.2022, Kl. 9:30

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch