NDR 90,3 - Dat Wedder för uns in Hamborg

…un dat is vundaag so, as wenn dat ut’e Muckibude kamen deit: Denn de Regen hett vundaag ornlich veel Kraft un Utduer, deels ok mit kräftigen Wind dorbi un düchtig veel Wulken bi Temperaturen vun bet to ölven Graad. Opstunns sünd dat negen Graad in Fuhlsbüddel. Un de Utsichten för morgen sünd ok nich veel beter as dat Wedder vundaag is.

