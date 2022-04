Stand: 05.04.2022 09:30 Uhr Reakschonen op Butscha-Massaker

De ukrainsche Präsident Wolodymyr Selenskyj will Kriegsverbreken opkloren, de wohrschienlich in Butscha un annere Städer passeert sünd. In en Video-Bootschop hett he seggt, dat siene Regeern dorbi mit de EU un mit den Internatschonalen Straafgerichtshoff tosamenarbeiden deit. Dat amerikaansche Verteidigungsministerium seggt, dat geev keen Twiefel doran, dat dor gräsige Saken maakt worrn sünd un dat de russische Siet dorachtersteken dee. Vundaag behannelt de UN-Sekerheitsraat dat Massaker vun Butscha. To'n eersten Maal in de Kriegstiet wüllt se dor Präsident Selenskyj mit dortoschalten. Middewiel hett de Bunnsregeern - as Reakschoon op Butscha - seggt, dat för ehr nu veertig Diplomaten ut Russland unerwünschte Personen sünd. De mööt nu ut Düütschland utreisen. // Stand: 05.04., Klock 09:30



05.04.2022

