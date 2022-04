Stand: 05.04.2022 09:30 Uhr Mega-Yachten in'n Haven

De Mega-Yacht "Solandge" warrt den Hamborger Haven verlaten - wohrschienlich noch disse Week. Betto harrn vele dacht, dat dit Schipp en Oligarch tohöört, de eng mit Putin is. Man dat is woll doch nich so, denn in'n Opdrag vun'n Bund is dat naforscht worrn. Aver wokeen de Yacht in Wohrheit tohören deit, dat is nich bekannt. Dor sünd aver in'n Haven noch twee annere Mega-Yachten, un de höört woll russische Oligarchen to. // Stand: 05.04., Klock 09:30

