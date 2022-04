Stand: 05.04.2022 09:30 Uhr Corona verschoont Firmen in Hamborg

As dat utsüht, dor sünd de groten Hamborger Ünnernehmens teemlich goot dör de Corona-Pandemie hendörkamen. Ok bi hoge Corona-Tahlen hebbt sik nich all to vele Lüüd krankmellen müsst - dat is bi Nafragen vun NDR 90,3 rutkamen. Personaal-Probleme gifft dat aver wiederhen bi Krankenhüüs un Kitas. Un de Barmer-Krankenkass hett rutkregen, dat sik narms in Düütschland so wenig Minschen wegen Corona krankmellt hebbt as in Hamborg un Schleswig-Holsteen. // Stand: 05.04., Klock 09:30

