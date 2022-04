Stand: 05.04.2022 09:30 Uhr Ne'e Regeln för Corona-Isolatschoon

Wenn een sik vunaf eersten Mai mit Corona ansteken deit, denn is Isoleern keen Plicht mehr. So sünd de Bund un de Länner övereenkamen. Toraden doot se aver hoochnödig, dat Infizeeerte sik fief Daag afsonnern schüllt un jüst so jem ehre Kontaktpersonen. Plicht is dat blots noch för Lüüd, de in de Gesundheit arbeiden doot oder in de Pleeg oder mit ole Lüüd. Untofreden mit de ne'en Regeln is de Düütsche Stiftung Patientenschutz, denn se süht Gefohren för Minschen, de nich goot bi Gesundheit sünd. // Stand: 05.04., Klock 09:30

