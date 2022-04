Stand: 05.04.2022 09:30 Uhr Rostocker Polizei-Insatz ünner de Luup

De Polizei ünnersöcht ehrn Insatz gegen St. Pauli-Fans bi dat Utwärtsspeel in Rostock. Op Nafraag hebbt se seggt, se wörrn den Insatz, as dat heten deit, "kritisch evaluieren". Ünnersöcht warrn schall to'n Bispeel, worüm dor en Waterstrahler insett worrn is, gegen Hamborger Fans, de vör dat Stadion inkesselt weern. Dat St. Pauli-Fanprojekt betekent dat Vörgahn vun de Polizei as "offensichtlich rechtswidrig". // Stand: 05.04., Klock 09:30

