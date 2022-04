Stand: 05.04.2022 09:30 Uhr Basketball Euro-Cup

De Hamburg Towers hebbt - na veer Maal Sieg in een Tour - ok mal wedder verspeelt. In den Basketball Euro-Cup harrn se gegen Panevezys ut Litauen mit tweeunsöventig 72 to sövenunachtig 87 dat Nasehn. In de Tabell staht de Towers op Platz söss un hebbt dat neegste Cup-Speel al morgen Avend in de törksche Hauptstadt Ankara. // Stand: 05.04., Klock 09:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 05.04.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch