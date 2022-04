Stand: 05.04.2022 09:30 Uhr NDR 90,3 - dat Wedder för uns in Hamborg

So’n ganz lütt beten Sünnschien gifft dat hüüt, aver ok hier un dor mal noch en Schuer Regen, bi bet to acht Graad. Nu (Klock negen) sünd dat in Osswarder veer Graad. De Middeweken warrt örntlich natt un bringt puustigen Wind un bet to ölven Graad. // Stand: 05.04., Klock 09:30

