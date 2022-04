Stand: 04.04.2022 09:30 Uhr Butscha

De Billers ut Butscha in de Ukraine gaht graad üm de Wellt. Dor sünd Zivilisten op gräsige Oort un Wies ümbröcht worrn. Bunnspräsident Frank-Walter Steinmeier un Kanzler Olaf Scholz snackt vun „Kriegsverbreken“. De ukrain’sche Präsident Wolodymyr Selenskyj seggt, dat weer Moord un Folter, wat dor in den Vörort vun Kiew passeert weer. He seggt, dat hebbt de Russen maakt. Russland meent, dat weren ukrain’sche Radikaale weest. Nadem de russ‘schen Truppen aftrocken sünd, schüllt een mehr as 400 dode Zivilisten in Butscha funnen hebben. //Stand 04.04.2022 Kl. 9:30

