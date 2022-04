Stand: 04.04.2022 09:30 Uhr Mehr Strafen för Russland

As Reaktschoon op Butscha hett Bunnswirtschopsminister Robert Habeck in’t ZDF seggt, dat dat mehr Strafen geven warrt. Se plaant ünner annern persönliche Sanktschonen gegen Lüüd, de Putin Stütt geven doot. Aver Habeck blifft dorbi, dat he keen egen Importstopp für Gas un Öl utschnacken will. //Stand 04.04.2022 Kl. 9:30

