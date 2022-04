Stand: 04.04.2022 09:30 Uhr Mehr Platz för Flüchtlinge

In Hamborg wüllt se an acht Steden ne‘e Ünnerkünfte för Lüüd, de flücht sünd, inrichten. Dor schall dat denn Platz för rund 1.300 Minschen geven. Se schüllt dor ok längere Tiet blieven können. Dorför wüllt se fief Ünnerkünfte, de dat al geven deit grötter maken, to’n Bispill in Billstedt un Bardörp. Dree ne’e plaant se in den Bezirk Noord. Mehr as 16.000 Flüchtlinge ut de Ukraine hebbt se middewiel in Hamborg registreert. //Stand 04.04.2022 Kl. 9:30

