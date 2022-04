Stand: 04.04.2022 09:30 Uhr Corona-Regeln an Scholen

In de Hamborger Scholen gifft dat vun vundaag af an ne‘e Corona-Regeln: De Maskenplicht is oplockert worrn. Wenn se an jümehrn Platz sünd, köönt de Schöler’schen un Schölers de Mask nu afnehmen. Lüften un sik testen mööt se aver liekers noch. Ok de Luftfilters schüllt blieven. Bi Veranstalten vun de School, dor mööt de Besökers in Tokunft keen Imp- oder Test-Nawies mehr hebben. // Stand 04.04.2022 Kl. 9:30

