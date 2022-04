Stand: 04.04.2022 09:30 Uhr Corona-Tahlen

De Tahl vun de ne’en Corona-Infektschonen in Düütschland gaht wieder daal. Dat Rober-Koch-Institut hett vundaag rund 41-dusend ne’e Fäll mellt. Dat sünd bummelig 26-dusend weniger as een Week vöraff. Man seggt aver ok, dat se nu nich mehr all Fäll tofaten kregen doot. In vele Bunnslänner mööt de Lüüd bi’t Inköpen nu keen Mask mehr op hebben. In Hamborg un Meckelnborg-Vörpommern gellt de Maskenplicht noch, wiel dat „Hotspots“ sünd. //Stand 04.04.2022 Kl. 9:30

