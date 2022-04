Stand: 04.04.2022 09:30 Uhr Oosterfüer

In Blanknees geiht dat na twee Johrn Paus wedder los mit dat Osterfüer. Wat NDR 90,3 to weten kregen hett, hebbt sik de öörtlichen Füerboers in en Krisensitten an’n Avend för en Vörslag vun’t Bezirkamt Alt’na utschnackt. Dat hett Walter Scheuerl seggt, de Schnakcer vun de Familien, de veer Osterfüers opschichten doot. De Blankneser sünd nu dormit inverstahn, dat dat Füer blots acht Meters breed un fief Meters hooch ween dörv. //Stand 04.04.2022 Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 04.04.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch