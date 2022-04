Stand: 04.04.2022 09:30 Uhr Dat Wedder för uns in Hamborg

Hüüt is dat gries un vun vormiddag af an regend dat, deels ok ornlich. An’n Anfang kann ok noch Snee dorbi ween. Dat Ganze bi bet to negen Graad. Opstunns meet wi bi ju op Finkwarder dree Graad. De Wind weiht frisch, deels dull ut West bet Süüd mit störm’sche Böen. Morgen fangt de Dag ok mit Wulken un mit en beten Regen an. Övern Dag lockert dat op un en Tiet lang kann de Sünn ok dörchkieken. Köönt aver ok enkelte lütte Schuers daalkamen. Wi kriggt bet to söven Graad. // Stand 04.04.2022 Kl. 9:30

