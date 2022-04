Stand: 01.04.2022 12:00 Uhr Düsse Week: Doden an’n Michel - Verdächtigen fastnahmen

Anfang düsse Week hebbt se en 62 Johr olen Keerl doot dicht bi’n Hamborger Michel funnen. Em weer mit’n Metz in’n Hals staken worrn. Een Dag later - Dingsdag düsse Week - dor hett de Polizei denn al en Verdächtigen fastnahmen, en 46 Johr olen Keerl. Em hebbt se in en Hotel in St. Georg faat kregen. Den Keerl harrn se op’n Kieker nahmen, wieldat he op Biller vun en Kamera vun en Restaurang in’t Portugiesenviddel mit op ween is tohoop mit den annern Keerl, den se doot bi’n Michel funnen harrn.

