Düsse Week: Hamborg is nu Corona-Hotspot

Stand: 01.04.2022 12:00 Uhr

De Börgerschop hett Middeweken düsse Week seggt, dat Hamborg nu en Corona-Hotspot is. So gellt denn welk vun de Corona-Regeln noch een Maand länger. Dorto höört blangen anner Saken ok de Maskenplicht binnen in Rüüm so as in Ladens. SPD, Gröne un Linke hebbt för düsse Regelung stimmt, de annern Parteien dorgegen. AfD un FDP wüllt nu gegenangahn un klagen.

