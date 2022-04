Stand: 01.04.2022 12:00 Uhr Düsse Week: Weniger Lüüd in Hamborg ahn Arbeit

Liekers de Krieg in’e Ukraine de Energiepriesen bannig dull na baven drifft, kann een an’n Arbeitsmarkt in Hamborg dor noch nix vun marken. Dunnersdag düsse Week hett de Arbeitsagentur de Tahlen för den Märzmaand vörleggt: Un de seggt, dat 72.000 Minschen in Hamborg ahn Arbeit ween sünd un dat sünd 14.000 weniger as noch vör een Johr.

