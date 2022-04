Stand: 01.04.2022 09:30 Uhr Priesen gaht na baven

Bodder, Broot, Fleesch oder anner Levensmiddel - de Hannel in Düütschland rekent dormit, dat de Priesen wieder na baven gaht. De Böverste vun’n Hannelsverband, Josef Sanktjohanser, de sä to de Ne’e Osnabrücker Zeitung, de Woren weern al vör den Krieg in’e Ukraine in’n Snitt üm fief Perzent dürer worrn. Nu kunn dat noch mal wedder üm minnstens een Teihntel na baven gahn, wat ok dor mit an leeg, dat ok de Energie dürer worrn is.

// Stand: 01.04.2022, Kl. 9:30

