Stand: 01.04.2022 09:30 Uhr Boarbeiden bi de U1 un U3

Wokeen dat Wekenenn över in Hamborg mit de U1 oder de U3 ünnerwegens ween müch, de mutt sik op Maleschen instellen. Denn af hüüt Avend warrt an’n Bahnhoff Kellinghusenstraat de Schienen nee maakt. Un dorüm sünd dor denn op de Streck de U1 un de U3 bet Sünndagavend dicht. An Steed vun Bahnen föhrt dor denn in de Tiet Bussen.

// Stand: 01.04.2022, Kl. 9:30

