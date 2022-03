Stand: 31.03.2022 09:30 Uhr Womööglich Wapenroh för Mariupol

För de ukrainsche Stadt Mariupol schall vundaag en Füerpaus gellen. Russland hett anseggt, dat vunaf morgens Klock negen eerstmal nich mehr schaten warrt. In Mariupol sünd siet Weken Dusende vun Minschen inslaten, un se hebbt keen Stroom un Water un köönt nich inböten. De ukrainsche Präsident Wolodymyr Selenskyj hett aver in de Nacht seggt, he wörr nich glöven, wat he dor ut Moskau höört. // Stand: 31.03., Klock 09:30

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch