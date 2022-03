Stand: 31.03.2022 09:30 Uhr Gas warrt nich in Rubel betahlt

Nu blifft dat doch dorbi, dat Düütschland dat Gas ut Russland wiederhen in Euro betahlen kann un nich in Rubel. Dat hett Russlands Präsident Wladimir Putin güstern Kanzler Olaf Scholz tosekert. Liekers maakt Hamborg sik praat för den Fall, dat Gas knapp warrn kunn. NDR 90,3 hett to weten kregen, dat al 180 Ünnernehmens vun Gasnetz Hamburg wohrschaut worrn sünd. De Regeln för den Nootfall seggt aver, dat de privaten Huusholte so lang as mööglich versorgt warrt. // Stand: 31.03., Klock 09:30



31.03.2022

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 31.03.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch