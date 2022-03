Stand: 31.03.2022 09:30 Uhr Twee Autos bi Unfall rammt

In Hamborg-Oolwarder is vunmorgen en Autofohrer in den Gegenverkehr rinkamen un bi den Unfall to Schaden kamen. De Polizei seggt, he is woll to gau föhrt un womööglich dorüm in't Slingern kamen. De Wagen hett twee annere Autos rammt. De Mann, de wohrschienlich den Unfall utlööst hett, de hett wat an'n Kopp afkregen un müss na't Krankenhuus hen. // Stand: 31.03., Klock 09:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 31.03.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch