Stand: 30.03.2022 09:30 Uhr Warrt Hamborg Hotspot?

De Börgerschop stimmt vundaag doröver af, wat Hamborg nu en Corona-Hotspot is oder nich. Warrt Hamborg to’n Hotspot, denn mööt wi to’t Bispeel ok in Tokunft noch Masken in Geschäften dregen. Jo to düsse Regel warrt woll SPD, Gröne un de Linke seggen. FDP un AfD klaagt gegen düsse Regel un de CDU sett sik dorför in, dat överall in Düütschland desülvigen Regeln gellen doot. In Neddersassen un Sleswig Holsteen fallt an’t Wekeneen meist all Corona-Oplagen weg. // Stand 30.03.2022, Kl. 9:30

