Stand: 30.03.2022 09:30 Uhr Ukrain'sche Kinner in Hamborg

Poor Hunnert Kinner ut de Ukraine sünd in Hamborg ankamen. Un nu hett de Schoolbehöörd goot to doon. Se plaant Ünnerricht in ukrain’sche Spraak un hett mit mehr as 30 ukrainsche Lehrers Kuntakt. Opstunns kriegt 530 ukrain’sche Schölers in Hamborg Ünnerricht. // Stand 30.03.2022, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 30.03.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch