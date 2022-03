Stand: 29.03.2022 09:30 Uhr Russland un Ukraine

Toletzt hebbt se blots online schnackt, nu wüllt se sik wedder persöönlich drapen: Vertreders vun Russland un de Ukraine kaamt in Istanbul hüüt Vörmiddag tosamen. In de Nacht hett de russ‘sche Armee wedder Städter in de Westunkraine angrepen. //Stand 29.03.2022 Kl. 9:30

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch