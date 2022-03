Stand: 29.03.2022 09:30 Uhr Lockdown in Shanghai

In Shanghai hebbt de Behöörden en Corona-Lockdown utropen. Dor kiekt nu ok vele Managers vun’n Hamborger Haven hin, denn Shanghai hett den gröttsten Containerhaven vun de Welt. De Ünnernehmensverband „Hafen Hamburg“ geiht dorvun ut, dat in een bet twee Maanden ok in Hamborg weniger Scheep un Containers ankaamt. Dat wöör de Fohrplaans in‘n Tüdel bringen. // Stand 29.03.2022 Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 29.03.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch