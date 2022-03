Stand: 28.03.2022 09:30 Uhr CDU: Sorg üm Flüchtlinge

Jümmer kaamt noch Flüchtlinge ut de Ukraine in Hamborg an. De Hamborger CDU harr nu giern, dat dat eenmal in de Week en Drapen vun de Stadt gifft, wo över de Laag vun Flüchtlinge snackt warrt. Dorto schullen Froens un Deerns mehr Sekerheit hebben. Dat schull ünner annern en Kampagne geven – mit Infos in mehrere Spraken över Hülpsanbotten. De CDU in de Börgerschop bekrittelt, dat för de Flüchtlinge ut de Ukraine nich goot sorgt weer. | Stand 28.3.2022 Kl. 9:30

