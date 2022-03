Stand: 28.03.2022 09:30 Uhr U3 föhrt wedder

An'n Morgen geev dat bi de U3 för en kort Tiet en Problem mit de Technik: twüschen Berliner Tor un Schlump. Middewiel hefft se dat wedder henkregen: In de Binnenstadt föhrt de U3 nu wedder dör. De Streek weer veerteihn Maand lang sparrt. Dor hefft se saniert. De Hoochbahn sä, dat en Tunnel ünner't Rathuus nee maakt worrn is. De Statschon an't Rathuus is nu barrierefrei – un de ünner de Mönckebergstraat warrt dat in twee Maand ok. | Stand 28.3.2022 Kl. 9:30

